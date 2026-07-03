Ефимов: Началась разработка трех проектов по развитию дорожной сети в ТиНАО
В ТиНАО стартуют работы над тремя проектами планировки территории — они призваны оптимизировать дорожное движение в округе. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В столице началась разработка трех проектов планировки территории для строительства и реконструкции свыше одного километра дорог в районах Филимонковский и Вороново», - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.
Среди ключевых мероприятий — прокладка нового отрезка улично‑дорожной сети, который соединит улицу Николинские Ключи с улицей Александра Печерского. Также в планах — обустроить накопительную полосу для левого поворота с улицы Вороновский Рубеж на Калужское шоссе и модернизировать транспортную развязку рядом с деревней Кресты.
Цель инициатив — сделать передвижение по районам удобнее и безопаснее: жители и водители смогут рассчитывать на более стабильное время в пути.
В Департаменте градостроительной политики уточнили, что после воплощения проектов в жизнь транспортная нагрузка на Рабочую улицу сократится примерно на треть, а пропускная способность выезда с улицы Вороновский Рубеж на Калужское шоссе вырастет на 40%. Кроме того, на пересечении Калужского и Брестского шоссе намерены добавить дополнительные полосы — это позволит рациональнее распределить потоки транспорта и создать резерв пропускной способности в размере 35%.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за период с 2012 по 2026 год в ТиНАО удалось построить и реконструировать 491 километр дорог. Развитие дорожно‑транспортной инфраструктуры в столице ведётся в русле задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», отметили в Градостроительном комплексе Москвы.
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