Ефимов: На севере Москвы по программе КРТ реорганизуют два неэффективно используемых участка
На севере столицы в районах Левобережный и Ховрино по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют два неэффективно используемых участка. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Он подчеркнул, что реализацией проекта на Фестивальной улице на пересечении с Лавочкина будет заниматься назначенный городом оператор.
«Два участка общей площадью 17,42 гектара входят в один проект КРТ. Их редевелопментом займется оператор, который в течение семи лет возведет более 325 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 41 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в более 570 млн рублей. По итогам там создадут более 1,2 тысячи рабочих мест», - сообщил Ефимов.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман также рассказал, что на указанных участках построят свыше 255 тысяч квадратных метров жилья и более 69 тысяч квадратных метров объектов общественно-делового и соцназначения. По его словам, там же планируют построить образовательный комплекс на 525 мест со школой и детсадом, культурно-досуговый, торговый, медицинский, спортивный центры и МФЦ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о принятии решения о комплексном развитии шести участков в разных районах столицы.
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