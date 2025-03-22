Ефимов: На первых этажах новостроек по программе реновации используют свыше 850 нежилых помещений

В Москве во всех округах для оборудования объектов социально-бытового назначения с начала реализации программы реновации используются 853 нежилых помещения, которые находятся на первых этажах новостроек. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Из них 165 — в Северном административном округе, 106 — в Западном, 89 — в Восточном, 82 — в Юго-Восточном», - добавил он.

По словам Ефимова, в таких помещениях чаще всего размещают аптеки, частные медклиники, магазины и точки общепита. Всего в рамках программы реновации на первых этажах новых домов предусмотрено около восьми тысяч нежилых помещений, что позволит создать более 200 тысяч рабочих мест для москвичей.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что такие помещения используются в 75 районах города. По его словам, в Бескудниковском районе Москвы объекты социально-бытового назначения открыли в 78 помещениях, на Проспекте Вернадского — в более 20, а в Измайлове и Кузьминках — в 27 и 30 соответственно.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о применении префаб-технологий при строительстве домов в рамках программы реновации.