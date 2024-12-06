Ефимов: Москва заключила 10 договоров о КРТ в 2024 году по итогам торгов
Москва по итогам торгов заключила с инвесторами 10 договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) в 2024 году, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С начала года город заключил с инвесторами 10 договоров о КРТ по итогам торгов. Они предусматривают редевелопмент участков семи бывших промзон, двух неэффективно используемых и одной незастроенной территории общей площадью 127 гектаров. Инвестиции в проекты оцениваются в 971 миллиард рублей. Их реализация даст городу около 40,6 тысячи новых рабочих мест», – отметил вице-мэр.
Площадки расположены в Зеленограде, на западе, юго-востоке, северо-западе, северо-востоке и севере Москвы рядом с автомагистралями и крупными транспортными объектами. Главным образом они заняты устаревшими постройками.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, здесь появятся современные деловые и жилые кварталы с высокотехнологичными производствами и общественно-деловыми объектами. В частности, на участках возведут четыре гостиницы, медицинский центр, пожарное депо, логистический центр, семь спорткомплексов, пять образовательных комплексов, порядка 1,8 млн «квадратов» промышленной и общественно деловой недвижимость и свыше 1,1 млн квадратных метров жилья.
Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru