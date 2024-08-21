Ефимов: Москва выставит на торги право на редевелопмент двух участков в ЮЗАО

Город выставит на торги право на редевелопмент двух земельных участков в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) в ЮЗАО. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реорганизацией двух участков в районе Южное Бутово общей площадью свыше 30 гектаров займется инвестор, которого определят по результатам аукциона. В ближайшее время город выставит на торги право на редевелопмент площадок. По проекту планируется строительство почти 320 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в его реализацию оцениваются более чем в 106 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 1,7 миллиарда рублей. В итоге будет создано свыше четырех тысяч рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Участки находятся близ 2-й Мелитопольской улицы и Варшавского шоссе, рядом со станцией МЦД-2 «Бутово». Сейчас они заняты складами, мастерскими и иными устаревшими объектами.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, по программе КРТ здесь будет построено более 180 тысяч «квадратов» жилья, в том числе по программе реновации и для иных нужд, а также свыше 140 тысяч квадратных метров коммунально-производственной и общественно-деловой застройки: образовательный комплекс, многофункциональный общественный комплекс с гостиницей, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном и так далее.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

