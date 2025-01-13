Ефимов: Москва согласовала 129 архитектурных концепций соцобъектов в 2024 году

Москомархитектура согласовала в 2024 году 129 архитектурных концепций социальных объектов, в числе которых, в частности, школы, детсады и поликлиники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

«В прошлом году были согласованы проекты 41 школы, 54 детских садов, 12 поликлиник и больниц, 22 физкультурно-оздоровительных комплексов», – сказал Ефимов.

В числе этих объектов школа в Коммунарке, которая примет 1,2 тыс. учеников, трехэтажный детсад в Люблине на 350 мест и ФОК в Ростокино.

При этом Ефимов отметил, что развитие социальной инфраструктуры обеспечивается и за счет средств городского бюджета, и с помощью частных инвестиций.

Со своей стороны, главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов рассказал, в чем отличие этих концепций.

«Для ФОКов, школ и детских садов всегда разрабатывают индивидуальные концепции, а для поликлиник действует определенный стандарт проектирования», – отметил Кузнецов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в 2024 году в столице появилось более 80 объектов образования, культуры, спорта и здравоохранения.

