Ефимов: Москва предоставила технопарку в Зеленограде льготу на аренду земли
Москва предоставила льготу на аренду земельного участка технопарку «СТМП-Зеленоград» по ставке 0,01% от его кадастровой стоимости. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В столице всем зданиям, которым присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП), предоставляется такая сниженная ставка арендной платы за участок. Ранее такой статус получил технопарк в Зеленограде.
«Город предоставил льготу на аренду участка площадью 2,5 гектара в районе Савелки для строительства технопарка «СТМП-Зеленоград». В состав будущего комплекса войдут три лабораторных и три производственных корпуса. Их общая площадь превысит 22 тысячи квадратных метров», - рассказал Ефимов.
Он отметил, что такая мера поддержки поможет инвесторам экономить более трех миллионов рублей в год.
В технопарке откроются компании, занимающиеся приборами для очистки воздуха, медицинских изделий и воды, а также компании по производству оборудования для связи и телекоммуникаций.
Глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в ЗАО на улице Рябиновой инвестор построит первый в Москве пищевой технопарк площадью более 16 тысяч квадратных метров. Инвестору предоставили льготу на аренду участка размером 0,89 гектара.
В Департаменте рассказали, что статус ИПП помогает снизить региональную налоговую нагрузку на четверть, за счет ощутимых льгот по налогу на имущество, прибыль, землю и арендную плату.
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