Ефимов: Москва предоставила более 15 га земли для реализации МаИП в СЗАО

Девять земельных участков для строительства спортивных, деловых и иных объектов, а также новых производств предоставил город в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) в СЗАО в 2024 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2024 году город выделил в аренду без торгов 15,3 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов на северо-западе столицы. Договоры заключены на пять лет, в течение которых инвесторы должны завершить строительство. На участках возведут спортивные объекты, общественно-деловые центры и производство, где создадут около 60 рабочих мест. Общая площадь недвижимости превысит 200 тысяч квадратных метров», – отметил вице-мэр.

Статус МаИП могут получить деловые, спортивные, транспортные и иные объекты, социальные учреждения, инновационные центры, производственные комплексы и так далее.

Для строительства заводов в рамках МаИП город предоставляет в аренду земельные участки на льготных условиях сроком на пять лет по распоряжению столичного мэра Сергея Собянина. Так, участок площадью порядка одного гектара город предоставил инвестору для возведения современного экологичного промтехнопарка на улице Барышиха в 2024 году.

Реализация МаИП помогает развивать инфраструктуру Москвы и создавать новые рабочие места.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, активно развивается инфраструктура в Мневниковской пойме. Здесь инвесторам в 2024 году выделили четыре участка суммарной площадью более 11 га. Здесь появятся деловые и спортивные кластеры, два многофункциональных объекта, комплекс для занятий единоборствами, гимнастикой, хоккеем и футболом, а также теннисный центр. Суммарная площадь зданий составит более 175 тысяч «квадратов».

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что с 2022 года город предоставил предпринимателям для реализации МаИП без торгов порядка 700 га земли.

