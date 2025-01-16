Ефимов: Москва передала учреждениям культуры 15 объектов за пять лет

Для размещения учреждений культуры было построено около 52,7 тысячи «квадратов» недвижимости с октября 2019 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Строительство различных объектов для размещения учреждений культуры является одним из направлений Адресной инвестиционной программы. Она позволяет возводить необходимые для городской инфраструктуры здания и сооружения. За пять лет культурные организации получили в оперативное управление 15 новых объектов общей площадью около 52,7 тысячи квадратных метров. Они переданы театрам, зоопарку и школам искусств», – отметил вице-мэр.



В частности, в СЗАО культурному центру «Строгино» был передан КДЦ «Современник» площадью около 6 000 «квадратов», в районе Вешняки (ВАО) в ноябре 2019 года открылась музыкальная школа имени Ференца Листа, а в ЮВАО построили школу искусств имени М.И. Глинки площадью 3 500 квадратных метров. Кроме того, в Новой Москве открылся новый культурный центр, а музею-заповеднику «Коломенское» передали техническое сооружение.



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что больше всего объектов было построено в ЦАО (10 новых сооружений) — в частности, новая сцена «Уголка дедушки Дурова», павильон «Ластоногие» Московского зоопарка и другие объекты.



То, какие объекты будут возведены за счет бюджета, определяет Адресная инвестиционная программа, позволяющая создать сбалансированную городскую среду.



По словам министра столичного правительства, главы столичного Департамента культуры Алексея Фурсина, возведение новых объектов в сфере культуры позволяет расширять площади сооружений и увеличивать посещаемость культурных объектов. В частности, число посетителей Московского зоопарка выросло в 2,8 раза, до 3,7 млн человек.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в 2024 году в столице обновили 63 объекта культуры, таких, как театры, школы искусств и библиотеки.

