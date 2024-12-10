Ефимов: Москва опубликовала шесть проектов решений о КРТ в ноябре
В ноябре на официальном сайте столичного правительства было опубликовано шесть проектов решений о реорганизации участков общей площадью 42,6 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По шести опубликованным в ноябре проектам комплексного развития территорий (КРТ) планируется строительство свыше 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Проекты детально прорабатываются городом и учитывают создание жилых сбалансированных кварталов с необходимой горожанам инфраструктурой, а также современных деловых центров с рабочими местами», - сказал Ефимов.
По его словам, инвестиции от проектов оцениваются в 273 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации – в 4,2 млрд рублей. Ефимов отметил, что в результате будет создано порядка 8,4 тысячи рабочих мест.
Участки находятся в шести районах города вблизи станций метро, МЦД, МЦК или крупных магистралей. Всем правообладателям площадок и расположенных в их границах объектов недвижимости разослали письма с предложением заключить договоры о КРТ.
Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что проектами решений на шести площадках предусмотрено возведение 503,5 тысячи «квадратов» жилой недвижимости. Также там построят 424,9 тысячи квадратных метров промышленных и общественно-деловых объектов, в том числе научно-производственный кластер в Зеленограде. Новые микрорайоны ждет озеленение и благоустройство, а также возведение новой улично-дорожной сети.
В рамках программы КРТ возводят многофункциональные кварталы столицы, где на месте неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги, общественно-деловые и спортивные объекты, а также всю необходимую инфраструктуру. На сегодняшний день в Москве на разных стадиях реализации и проработки находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи га. Работа ведется по поручению мэра города Сергея Собянина.
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