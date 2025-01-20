Ефимов: Москомархитектура выпустила свыше 9 тысяч ГПЗУ в 2024 году

Москомархитектура в 2024 году выпустила более 9 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) по заявлениям физических и юридических лиц, а также для городских объектов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Наибольшее количество оформленных градостроительных планов пришлось на второй квартал – свыше 2,6 тысячи. Лидером среди столичных округов, получивших ГПЗУ, стали ТиНАО – более 5,1 тысячи документов. В общей сложности в 2024 году было выпущено свыше 9,3 тысячи градостроительных планов. Это почти на 18 процентов больше по сравнению с 2023 годом», — отметил вице-мэр.

ГПЗУ является одним из ключевых документов, необходимых для того, чтобы начать возведение объекта. Он включает в себя подробные сведения о максимальных параметрах будущего сооружения и о том, что можно построить на земельном участке.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в ведомство в 2024 году поступило свыше 4 тысяч соответствующих заявлений от физлиц, что на 16% больше, чем годом ранее.

ГПЗУ предоставляется через официальный портал столичного правительства. Услуга предоставляется бесплатно в течение 14 рабочих дней со дня подачи заявления.

