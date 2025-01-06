Ефимов: Москомархитектура выпустила решения почти по 60 тысячам заявок в 2024 году
Москомархитектура объявила решения примерно по 60 тысячам заявок на предоставление помощи по строительству и архитектуре, поданным через портал mos.ru в текущем году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, онлайн-услуги в сфере градостроительства ускоряют процесс получения документов и уменьшают административные препятствия при согласованиях.
«Это важный этап в цифровизации строительной отрасли. В 2023 году специалисты приняли решения по 57,1 тысячи обращений на предоставление госуслуг, оказываемых Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы, а в 2024 году – по 59,4 тысячи», – добавил вице-мэр.
Отмечется, что в 2024 году самыми востребованными услугами стали «Приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы», «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков в городе Москве» и другие.
В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что в прошлом году были оформлены примерно 14 тысяч решений о приеме исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в столице, а также выданы 11 тысяч уведомлений о приемке материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в госсистеме обеспечения градостроительной деятельности Москвы и свыше девяти тысяч градостроительных планов земельных участков.
Представители Департамента информационных технологий города отметили, что росту популярности онлайн-услуг способствует их удобный формат. Для их получения в электронном виде ИП и юрлица должны создать кабинет организации на портале mos.ru.
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