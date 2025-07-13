Ефимов: Монолитный каркас образовательного комплекса в Филимонковском районе почти готов

Строители заканчивают устройство монолитного каркаса будущего образовательного комплекса на 1050 мест в ЖК «Квартал Марьино» (Филимонковский район). Объект готов примерно на 30%. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Учебный корпус площадью более 22,7 тысячи квадратных метров будет включать в себя школу на 750 мест и детский сад на 300 мест. Функционально здание разделят на учебные блоки для начальной, основной и старшей школы, а также дошкольное отделение. Объект готов уже почти на 30%. После завершения строительства здание передадут в столичную систему образования», – отметил вице-мэр.



Проект предусматривает разделение здания на северное, восточное и западное крыло. В северном крыле будет находиться детсад, в западном — начальная школа, в восточном — средняя и старшая школа. Ученики 1-8 классов будут заниматься в специализированных и универсальных кабинетах, старшеклассники — в кабинетах предпрофессиональной подготовки.



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский заявил, что два многофункциональных пространства с амфитеатрами станут ключевыми местами притяжения в образовательном комплексе. В них можно попасть через вестибюли основной и начальной школы, которые объединены на втором этаже с медиатекой. «Все это входит в центральную группу помещений и составляет основное пространство активности учеников», – добавил он.



В дошкольном отделении, рассчитанном на 12 групп, оборудуют пищеблок полного технологического цикла, медкабинет, музыкальный и многофункциональный физкультурный залы и другие помещения.



Мосгосстройнадзор контролирует все этапы строительства. Учреждения на участке площадью около 2,5 га. Уже проведено три выездных проверки (одна из них — при участии специалистов Центра экспертиз) на предмет оценки качества конструкций требованиям проектной документации.



Строительством объекта занимается девелопер «Самолет».



Строительство социальных объектов отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

