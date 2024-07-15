Ефимов: монолит подземного распределительного уровня вокзала Косино готов на 75%
Готовность монолитного конструктива подземного пассажирского перехода московского городского вокзала (МГВ) Косино составляет 76 процентов, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов.
«В подземном распределительном уровне МГВ Косино выложили более 11,2 тысячи кубометров железобетона. Одновременно с устройством монолита выполняется монтаж инженерного оборудования», – отметил он.
По его словам, сооружение для перехода пассажиров объединит станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, станцию «Косино» Некрасовской ветки и одноименную станцию МЦД-3, а также обеспечит выход к остановкам наземного городского транспорта.
В переходе для пассажиров будут работать точки торговли и питания, санузлы, комната матери и ребенка. Для персонала предусмотрены служебные, бытовые и технические помещения.
Подземный распределительный уровень интегрируется в существующую инфраструктуру подземки. При этом все выходы на поверхность сохранятся на прежних местах, один сдвинется на несколько метров.
Длина перехода составит 185 метров, отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Сейчас на месте строительства сооружения переустраиваются наружные электрические сети, прокладываются кабели внутренних инженерных систем, ведутся архитектурно-отделочные работы.
Городской вокзал Косино расположен на юго-востоке столицы в районе Выхино-Жулебино за МКАД.
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