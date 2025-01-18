Ефимов: Многофункциональный комплекс с общежитием возведут в ЗАО

Москомархитектура изменила правила землепользования и застройки для возведения в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО) технопарка с общежитием, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Здание площадью 35 тысяч квадратных метров появится на участке 1,45 гектара. Согласно проекту, в нем оборудуют офисные помещения, пространства для обучения и коворкинга, лаборатории и общежитие на 60 мест для специалистов в области реализации инвестиционных градостроительных проектов», — отметил вице-мэр.

Технопарки важны для социального и экономического развития столицы. Они помогают повышать качество жизни, организовывать рабочие места и создавать инновационную среду в городе.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, многофункциональный комплекс построят на Рябиновой улице, в промзоне рядом со зданиями производственно-складского назначения и бизнес-центрами. Поблизости расположены Очаковский путепровод и МКАД.

