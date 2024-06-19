Ефимов: Культурно-досуговый центр появится в Новой Москве в 2025 году

Новый культурно-досуговый центр построят в рамках адресной инвестиционной программы Москвы в поселке Шишкин Лес (Краснопахорский район, Троицкий административный округ). Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ТиНАО появится новый культурно-досуговый центр со школой искусств. Площадь объекта составит 6,7 тысячи квадратных метров. Центр смогут посещать жители Краснопахорского и Вороновского районов Троицкого административного округа. На его базе будут проходить занятия по различным направлениям художественного и научно-технического творчества», — заявил вице-мэр. По словам Ефимова, сейчас объект готов на 80%, полностью построен он будет в 2025 году, а его открытие обеспечит работой около 50 человек.

Здание центра будет переменной этажности (от двух до пяти этажей). Здесь появятся универсальный концертный зал, тематические клубы, мастерские и студии. На третьем этаже центра будет находиться школа искусств с хореографическим, театральным, художественным и четырьмя музыкальными отделениями, а также актовым и камерным залами.

Кроме того, для посетителей центра откроют двери библиотека с читальным залом, книгохранилищем и компьютерной зоной, а также спортзал.

По словам главы Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, строители благоустроят прилегающую территорию и оборудуют парковку для автомобилей на 10 мест. Он добавил, что Новая Москва становится не только местом, где комфортно работать и жить, но и территорией для активного культурного отдыха.

Ожидается, что к 2035 году в ТиНАО появятся порядка 100 культурно-досуговых объектов.

