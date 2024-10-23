Ефимов: Количество проектов КРТ в Москве возросло до 97

Назначенные столичным руководством операторы и частные инвесторы реализуют 97 проектов комплексного развития территории (КРТ) в Москве. Об этом на Московском международном жилищном конгрессе в рамках пленарного заседания «Стратегия развития рынка недвижимости» заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Комплексное развитие территорий – это механизм, который позволяет не урывками, а сбалансированно развивать ту или иную территорию. С точки зрения градостроительного развития это было верным решением. Сегодня в Москве из 236 проектов комплексного развития территорий уже 97 находятся в стадии реализации. Инвесторы и операторы КРТ проводят редевелопмент территорий общей площадью свыше 1,1 тысячи гектаров. На участках планируется построить более 23,7 миллиона квадратных метров различной недвижимости, около половины которой, почти 10,7 миллиона квадратных метров, приходится на общественно-деловые и производственные объекты. Благодаря этим проектам в столице появится более 248 тысяч дополнительных рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Он указал на выгоду от реализации программы как для города, так и для девелоперов: Москва получает средства для дальнейшего развития, а застройщики могут реализовать в границах старой Москвы крупный проект. Суммарные инвестиции в 97 проектов КРТ составляют 7,9 трлн рублей, бюджетный эффект достигает 500 млрд рублей в год.

Реализация проектов КРТ отвечает концепции «15-минутный город». В соответствии с ней москвичи должны получить рабочие места и необходимую инфраструктуру в непосредственной близости от дома, а нагрузка на транспортную систему должна снизиться. По этому принципу на месте неэффективно используемых участков и бывших промзон появляются многофункциональные городские кварталы.

Сейчас в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

