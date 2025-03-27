Ефимов: Инвесторы восстановили 14 помещений в исторических зданиях Москвы

Москва заключила с инвесторами 27 договоров купли-продажи помещений в объектах культурного наследия (ОКН) общей площадью более четырех тысяч квадратных метров с 2017 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Суммарно инвесторы привели в порядок более 2,4 тысячи квадратных метров. Только в прошлом году представители бизнеса восстановили пять помещений в объектах культурного наследия», – отметил Ефимов.



По его словам, инвесторы уже завершили восстановление 14 объектов. На сегодняшний день работы ведутся еще в 13 объектах. Приобретая недвижимость в ОКН, предприниматели могут вести бизнес в районах с высокой деловой, потребительской и туристической активностью. Новые собственники обязаны отреставрировать объекты, если это будет нужно, а также вести в них бизнес в соответствии с охранными предписаниями.



В договорах купли-продажи прописываются все обязательства по восстановлению ОКН и сроки, в которые будущие собственники должны их выполнить. Все работы предприниматели должны согласовывать с Департаментом культурного наследия Москвы, а исполнение обязательств контролирует специализированная комиссия, в состав которой также входят представители Департамента городского имущества и Мосгорнаследия.



Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, в минувшем году инвестор восстановил помещения в усадьбе XVIII – XIX веков на улице Балчуг. Сейчас ведутся работы по восстановлению в объекте культурного наследия федерального значения «Служебные постройки старого Головинского дворца». Кроме того, в жилом доме конца XVIII века на улице Маросейка отреставрируют около 610 квадратных метров.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как в Москве сохраняют ценные элементы памятников архитектуры. Согласно поручению градоначальника каждый год в столице необходимо проводить реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия.

