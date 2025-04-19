Ефимов: Инвесторы строят три новых детских сада на востоке Москвы

Три детсада суммарной площадью свыше 13,6 тысячи квадратных метров инвесторы построят в районе Метрогородок (ВАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Детские сады в Метрогородке, которые возводят за счет внебюджетных средств, смогут посещать в общей сложности 575 детей. После завершения строительства здания передадут в систему столичного образования. В них предусмотрены просторные групповые ячейки, музыкальные и спортивные залы, а также помещения для развивающих занятий, медицинские пункты и пищеблоки полного технологического цикла», – добавил вице-мэр.



Детские сады приспособят для детей с ограниченными возможностями здоровья. Детские учреждения появятся на территории будущих ЖК «Квартал Метроном», «Открытый парк» и «Лосиноостровский парк».



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, в крупнейшем из трех детских садов площадью почти 6000 «квадратов», рассчитанном на 250 детей, будет оборудован бассейн. Вокруг строений появятся просторные прогулочные площадки, а на территории детсадов на 150 и 175 мест появятся учебные огороды, где дети будут выращивать растения под присмотром воспитателей.



Также строители озеленят прилегающие территории.



Ход строительных работ контролирует Мосгосстройнадзор. На трех площадках провели 10 выездных проверок качества выполненных работ и стройматериалов.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве возведут более 150 социальных объектов в 2025–2026 годах. Их строительство отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

