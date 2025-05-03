Ефимов: Инвесторы приобрели у Москвы 80 тысяч «квадратов» коммерческой недвижимости
В период с января по март 2025 года инвесторы приобрели на торгах у города более 450 коммерческих объектов, площадь которых составила около 80 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Почти половина из них была продана по результатам электронных аукционов – свыше 240 объектов суммарной площадью примерно 48 тысяч квадратных метров», – отметил Ефимов.
По его словам, обилие претендентов позволило максимально раскрыть инвестиционный потенциал лотов.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что в первом квартале больше всего объектов инвесторы приобрели в Центральном округе столицы.
«В ЦАО инвесторы приобрели более 80 коммерческих объектов суммарной площадью 17,4 тысячи квадратных метров», - сказала Соловьева.
В тройку лидеров, по ее словам, также попали Южный и Восточный административные округа, при этом и в ЮАО, и в ВАО инвесторы приобрели около 60 объектов.
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