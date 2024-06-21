Ефимов: Инвестор возведет деловой квартал на юго-востоке столицы
Деловой квартал на месте неэффективно используемого земельного участка на юго-востоке Москвы возведет инвестор по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
По его словам, в результате в районе появится новое пространство, где найдут работу более 1,3 тысячи человек.
«Неэффективно используемый участок площадью 1,86 гектара расположен по адресу: улица Люблинская, владение 22. Инвестиции в проект оцениваются почти в 11 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект ‒ примерно в 525 миллионов рублей», ‒ рассказал заместитель мэра.
Современный квартал появится на месте устаревших объектов рядом со станциями метро и МЦД «Печатники».
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что помимо 46 тысяч квадратных метров офисной недвижимости в районе будут построены торгово-развлекательные комплексы с магазинами, отделениями банков и заведениями общепита, а также местами для занятий спортом.
В настоящее время в столице на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров, проработка ведется по поручению мэра города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru