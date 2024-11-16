Ефимов: Инвестор сможет открыть частный детский сад в Москве по льготной программе
Инвесторы примут участие в торгах по программе аренды «1 рубль за квадратный метр в год» для образовательных учреждений. На открытый аукцион выставили здание на востоке Москвы. В нем запланировано открытие частного детсада. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, город выставит отдельно стоящее двухэтажное здание площадью около 1,7 тысячи квадратных метров в Восточном Измайлове.
«Победитель аукциона сможет открыть в нем частный детсад на 120 мест. Предпринимателю предстоит отремонтировать здание и выполнить требования по ведению образовательной деятельности. Это позволит ему перейти на льготную ставку аренды», - заметил заммэра.
По условиям программы договор аренды с победителем торгов подпишут на 49 лет. Инвестор должен будет согласовать объем восстановительных работ. При косметическом ремонте ему необходимо будет запустить образовательный процесс через шесть месяцев, при капитальном – в течение полутора лет. При этом на реконструкцию отводится три года.
Будет необходимо отремонтировать здание 1963 года постройки на 13-я Парковой улице. В пешей доступности от него находится более 20 домов, жители которых смогут пользоваться услугами частного дошкольного учреждения. Здание победитель торгов получит вместе с земельным участком, аренда которого составит один рубль в год. На территории почти в 1 гектар можно создать пространство для прогулок и игр, добавил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
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