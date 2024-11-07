Ефимов: Инвестор построит детский сад и школу в Коммунарке

Новое образовательное учреждение появится в районе Коммунарка (НАО) по договору участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Договоры участия, введенные в 2021 году мэром столицы Сергеем Собяниным, подразумевают соглашение между девелоперами и городом, предполагающее, помимо строительства жилья, благоустройство и развитие прилегающих территорий. Благодаря этому появляются новые объекты транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, которые впоследствии передаются городу.

«С 2021 года инвесторы построили по договорам участия 35 объектов образования. Среди них – 22 детских сада, девять школ и четыре образовательных комплекса. В сентябре 2024 года город заключил еще один договор участия с инвестором. По его условиям в деревне Дудкино района Коммунарка появится новый образовательный комплекс на 550 мест. В его состав войдут детский сад для 175 воспитанников и школа для 375 учеников», — подчеркнул вице-мэр.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, новый образовательный комплекс в Дудкино построят до конца июня 2027 года. При этом детсад и школа будут переданы в систему образования Москвы, отметил он.

По поручению Собянина особенно пристальное внимание уделяется тому, чтобы новые социальные объекты отличались высоким качеством. Как отметили в Мосгосстройнадзоре, рядом с образовательным учреждением будет построен жилой комплекс. Сейчас здесь возводятся два жилых дома суммарной площадью около 49,5 тысячи «квадратов». Мосгосстройнадзор будет контролировать строительство образовательного комплекса после того, как будут оформлены разрешительные документы.

В свою очередь глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин заявил, что Коммунарка являет собой один из ярчайших примеров сбалансированной застройки. Он также добавил, что после присоединения к Москве новых округов в Коммунарке возвели свыше 50 образовательных объектов.

Ранее Собянин рассказал, как инвесторы развивают городскую социальную инфраструктуру с помощью договоров участия.

