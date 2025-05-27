Ефимов: Индивидуальные предприниматели возвели 54 здания в Москве за пять лет
Частные инвесторы в российской столице с 2020 года построили 54 здания в 11 административных округах. Такую статистику привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За прошедшие пять лет индивидуальные предприниматели возвели в Москве 54 здания совокупной площадью более 105 тысяч квадратных метров. В их числе два лечебно-оздоровительных центра, три спортивных учреждения, шесть административно-деловых и 17 торгово-бытовых объектов. Больше всего недвижимости частные инвесторы возвели в ТиНАО – с 2020 года предприниматели построили здесь 36 зданий», – уточнил заммэра.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, благодаря индивидуальным предпринимателям в мегаполисе появляются дополнительные учреждения, где горожане могут получить разнообразные услуги, провести досуг, совершить покупки.
В качестве примера он привел физкультурно-оздоровительный центр площадью около 6,4 тысяч квадратных метров и здание универсама в Молжаниновском районе площадью почти 1,1 тысячи квадратных метров. Сейчас за счет частных инвесторов строится физкультурно-оздоровительный комплекс в новомосковском Троицке, возводится торговый центр в районе Митино.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развиваться столичному бизнесу.
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