Ефимов: Индивидуальные предприниматели возвели 54 здания в Москве за пять лет

Частные инвесторы в российской столице с 2020 года построили 54 здания в 11 административных округах. Такую статистику привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За прошедшие пять лет индивидуальные предприниматели возвели в Москве 54 здания совокупной площадью более 105 тысяч квадратных метров. В их числе два лечебно-оздоровительных центра, три спортивных учреждения, шесть административно-деловых и 17 торгово-бытовых объектов. Больше всего недвижимости частные инвесторы возвели в ТиНАО – с 2020 года предприниматели построили здесь 36 зданий», – уточнил заммэра.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, благодаря индивидуальным предпринимателям в мегаполисе появляются дополнительные учреждения, где горожане могут получить разнообразные услуги, провести досуг, совершить покупки.

В качестве примера он привел физкультурно-оздоровительный центр площадью около 6,4 тысяч квадратных метров и здание универсама в Молжаниновском районе площадью почти 1,1 тысячи квадратных метров. Сейчас за счет частных инвесторов строится физкультурно-оздоровительный комплекс в новомосковском Троицке, возводится торговый центр в районе Митино.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развиваться столичному бизнесу.

