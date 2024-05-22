Ефимов: Город заключил договор с инвестором о КРТ в Ростокине

Новые современные общественно-деловые объекты построят в рамках программы комплексного развития территории в СВАО города Москвы. Столичные власти заключили с инвестором соответствующий договор. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По итогам открытого аукциона город заключил договор о комплексном развитии территории с единственным участником торгов — АО "Интел-Групп". Компания реорганизует участок площадью свыше пяти гектаров и возведет там общественно-деловую недвижимость. Инвестиции в развитие площадки составят около 41,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,2 миллиарда рублей. Благодаря редевелопменту в Ростокине появится не менее трех тысяч рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Объекты появятся вблизи проспекта Мира, улицы Бажова и Будайского проезда. В непосредственной близости находятся станция МЦК Ростокино и одноименная станция Ярославского направления МЖД, а также национальный парк «Лосиный остров». Сейчас земельный участок занимают неэксплуатируемые объекты и устаревшие объекты.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что строительство делового квартала будет длиться восемь лет, его общая площадь будет достигать 190 тысяч «квадратов». В частности, на реорганизуемой территории появятся административно-деловое здание со спорткомплексом, гостиничный комплекс более чем на тысячу номеров, технопарк, кафе, рестораны, магазины и офисы.

Сегодня в столице реализуются 228 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью порядка 2,7 тысячи га. Проработка проектов осуществляется по поручению московского мэра Сергея Собянина.

