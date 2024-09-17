Ефимов: ФОК «Стальной» в Алексеевском районе построен на 50%
Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Стальной» оценивают на 50%, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Монолитные работы на объекте полностью завершены, готовность кровли составляет 95%», – пояснил он.
По словам Ефимова, внутренние инженерные системы готовы на 40%, а монтаж систем водоподготовки в зоне бассейнов произведен на четверть. Он также добавил, что ФОК возводят в рамках государственной программы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета. Здание намерены ввести в эксплуатацию уже в 2025 году
В свою очередь глава департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что уже завершается устройство наружных сетей, фасадные работы завершены на треть.
«В настоящее время продолжаем монтаж фасада, его облицовку терракотовыми панелями и устройство витражей», – заявил он.
Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, с начала строительства все работы на объекте находятся под контролем Мосгосстройнадзора.
«В настоящий момент на площадке инспекторы комитета проводят третью выездную проверку, в ней также участвуют специалисты подведомственного Центра экспертиз», – отметил он.
В двухэтажном ФОК разместится большой бассейн для спортивного плавания на 10 дорожек, бассейн для обучения детей плаванию, зал для общей физической подготовки, сауна, медицинские, и технические помещения. На прилегающей территории появится парковка, рассчитанная на 25 машино-мест, в том числе шесть для маломобильных групп населения.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ФОК «Стальной» откроется в 2025 году.
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