Ефимов: Два московских технопарка получили льготы на аренду земли в 2024 году

В Москве два технопарка в первой половине 2024 года получили льготы на аренду земли для эксплуатации зданий. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

«В Москве при поддержке города активно развивается инновационная инфраструктура. Например, для организаций, получивших статус технопарка, действует пониженная ставка аренды земли – всего 0,01% от кадастровой стоимости», – напомнил заместитель мэра.

По его словам, такую льготу получили две компании для участков общей площадью почти 2,2 гектара.

«Ежегодно они смогут экономить свыше 3,3 миллиона рублей», - подчеркнул Ефимов.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что поддержка предприятий со статусом технопарка станет долгосрочным вложением в науку и технологии, кроме того, такие площадки способствуют появлению новых вакансий.

В Москве аренда земли по сниженным ставкам, как мера поддержки технопарков, действует с 2016 года. Льгота предоставляется сроком на 10 лет и распространяется на предприятия, работающие в социально значимых и наукоемких отраслях.



