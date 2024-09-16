Ефимов: Дизайн первых станций Троицкой линии создавали по индивидуальным проектам
В оформлении открытых 7 сентября 2024 года станциях Троицкой линии Московского метрополитена «Тютчевская», «Генерала Тюленева», «Университет Дружбы Народов» и «Новаторская» использовались разработанные по индивидуальным проектам оригинальные художественные элементы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«7 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили новую линию метрополитена – Троицкую. Первый открытый участок с четырьмя станциями общей протяженностью 8,3 километра улучшил транспортное обслуживание около миллиона человек. Помимо удобства, особое внимание при строительстве уделили архитектурному облику объектов. Например, на станции «Генерала Тюленева» можно увидеть панно в честь Героя Советского Союза, а на «Тютчевской» прочесть на стенах строки из произведений русского поэта», – отметил вице-мэр.
Расположенная поблизости от родовой усадьбы Тютчева «Тютчевская» выполнена в эстетике экспрессионизма с его эмоциональной выразительностью. Здесь металл и стекло сочетаются с поверхностями из природного камня, а также алюминиевыми панелями, которыми отделаны потолок и стены платформы.
Композиция «Генерала Тюленева» напоминает георгиевскую ленту. На одной из стен эффект мозаики создают треугольные панели оранжевых оттенков, а черные полосы вдоль стены и колонны ассоциируются с орденской лентой.
Оформлении станции «Университет Дружбы Народов» посвящено многообразию культур и народов и международному сотрудничеству. Эту тему иллюстрируют два мозаичных панно над эскалатором и в переходе. Светло-синие и светло-зеленые оттенки дополняют архитектурное освещение, а светильники в кессонах создают эффект дополнительной динамичности.
Наконец, оформление «Новаторской» отсылает к дизайну одноименной станции БКЛ. Так в отделке потолка и путевых стен используются аналогичные броские цвета, в частности, оранжевый, заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
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