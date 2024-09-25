Ефимов: Более шести тысяч москвичей переедут в новостройки по реновации до ноября

В ближайшее время жители 13 старых домов переедут в новостройки, возведенные в рамках программы реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новые дома, возведенные по программе реновации, расположены в шести административных округах. Так, четыре жилых комплекса находятся в Восточном, по две новостройки – в Юго-Восточном и Западном, по одному дому – в Центральном, Южном и Северном административных округах. Для переезжающих подготовили более 2,8 тысячи квартир», – отметил Ефимов.

Жители 12 домов в сентябре уже приступили к переезду в новые квартиры по реновации. В новостройки переселятся свыше шести тысяч москвичей. Придомовые территории новых жилых домов по реновации озеленят и благоустроят, будут построены спортивные и детские площадки, а также зоны для отдыха. На первых нежилых этажах новостроек разместятся объекты сферы услуг и другой необходимой инфраструктуры.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в рамках столичной программы реновации планируется расселить 25 старых домов.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что 1,9 тысячи горожан получили предложения квартир от департамента городского имущества. Москвичи уже приступили к осмотру нового жилья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сентябре под заселение по программе реновации передадут 11 новых домов.

