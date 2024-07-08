Ефимов: Более 80% градостроительных планов выдали на инвестпроекты в Москве

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) выдал с 2011 года порядка 67 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), из которых около 82% приходится под инвестпроекты. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Почти 10 тысяч ГПЗУ утверждено под возведение городских объектов, еще более 57 тысяч получено от юридических и физических лиц. Статистика говорит о высокой градостроительной активности в столице и стабильном росте числа новых проектов. С каждым годом услуга становится все более востребованной. Так, в 2023 году поступило 13 966 заявок о подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков в Москве. Это почти на 18 процентов больше, чем в 2021–2022 годах», – отметил вице-мэр.

На территории Москвы градостроительная деятельность выполняется на основании оформленного ГПЗУ, содержащего данные о планировочных ограничениях и потенциале земельного участка. Заявитель должен учитывать это при реализации проекта.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, с января 2024 года на предоставление госуслуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков в городе Москвы» поступило порядка 4000 запросов.

По выданным ГПЗУ ведется интенсивное строительство школ, детсадов, поликлиник, больниц, спортивных и культурных центров в рамках развития социальной инфраструктуры. Уже эксплуатируются лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, комплекс ИКБ № 1, кластер «Ломоносов» — флагман проекта инновационного научно-технологического центра «Воробьевы Горы». Также строители заканчивают возведение самого крупного медицинского комплекса Москвы — Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Завершается и формирование нового кампуса МГТУ имени Н.Э. Баумана.

По словам главы Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, по оформленным документам возведено в рамках программы реновации 314 жилых комплексов, еще 475 находятся в работе. Уже переехали или планируют переселяться в новое жилье свыше 163 тысяч человек, добавил он.

