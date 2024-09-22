Ефимов: Более 300 договоров на покупку земли под ИЖС заключены в Москве

Жители столицы менее чем за шесть лет заключили с городом более 310 договоров купли-продажи земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, большинство таких участков расположены на территории Новой Москвы.

«В декабре 2018 года столица начала формировать перечень земельных участков для ИЖС. С тех пор горожане приобрели более 310 участков общей площадью свыше 40 гектаров. Объекты расположены в восьми административных округах», – уточнил Ефимов.



Он также отметил, что общая площадь капитальных построек на них составила почти 171 тысячу квадратных метров. При этом, это не только жилые дома, но и хозяйственные и подсобные помещения.



В Троицком и Новомосковском административном округе было приобретено 244 объекта, общей площадью более 32,5 гектара. На Востоке Москвы жители столицы купили 49 участков общей площадью свыше 6,3 гектара.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что благодаря такому выделению участков под ИЖС москвичи имеют возможность возводить частные дома на территории столицы, пользуясь, тем самым, всеми преимуществами её инфраструктуры.



«Сейчас москвичи могут приобрести 70 земельных участков общей площадью свыше 8,6 гектара, они доступны для покупки на портале mos.ru», – проинформировал глава департамента.



Он добавил, что для этого им необходимо сначала выбрать свободный объект, а затем обратиться с заявлением в столичный департамент городского имущества.



При подаче заявок на один и тот же участок заявлений от нескольких покупателей проводится аукцион. Победителем признается претендент, предложивший наибольшую цену.

