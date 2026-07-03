Ефимов: Более 2200 жителей Обручевского района переехали по программе реновации

Свыше 2200 жителей Обручевского района переехали в новые дома по программе реновации ветхого жилья — это более 60% от населения района, которое планируется переселить. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов.

«В Обручевском районе первыми уведомления о расселении получили участники программы реновации из корпусов 1 и 2 дома 60 на улице Профсоюзной в мае 2021 года. За пять лет договоры на новые квартиры заключили уже все жители восьми старых домов, будущие новоселы из еще четырех продолжают оформлять необходимые документы. Так, обладателями недвижимости в современных ЖК стали свыше 60 процентов всех участников программы в Обручевском районе – более 2,2 тысячи человек. Всего в этом районе планируется переселить в новые квартиры более 3,5 тысячи москвичей из 17 домов», – добавил Ефимов.

На нежилых первых этажах новостроек открываются городские организации, фитнес-студии, частные медицинские и образовательные центры, аптеки, кафе и магазины.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, в 2026 году оформили документы на жилье свыше 370 участников программы реновации, проживавших на улице Архитектора Власова. Им было предложено переехать в новый ЖК на улице Гарибальди.

На первых этажах новых домов работают центры информирования по переселению.

Как отметили представители столичного Департамента градостроительной политики, в районе под заселение было передано четыре жилых комплекса: два на улице Гарибальди, еще два — на улице Обручева. Во всех квартирах выполнена готовая улучшенная отделка. Новые дома расположены недалеко от сносимых зданий.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации. Он также рассказал о строительстве в Щербинке трехсекционного 11-этажного монолитного жилого комплекса по программе реновации с применением технологии объемно-блочного домостроения.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

