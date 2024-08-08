Ефимов: Более 12 километров дорог построили в Москве с начала 2024 года

С начала этого года в столице возвели свыше 12 километров дорог, а также пешеходный переход и восемь искусственных сооружений. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 года в столице возвели 1372,3 километра дорог, в том числе 12,3 километра – за семь месяцев 2024-го», - отметил он.

Ефимов сообщил, что почти за 13 лет было построено 437 эстакад, мостов и тоннелей.

По словам заммэра, среди наиболее значимых объектов можно выделить транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и пешеходный мост, который соединил стрелку острова Балчуг с Крымской и Якиманской набережными. Также в марте на полгода раньше срока открыли путепровод в районе 24–25-го километра Ленинградского шоссе.

Кроме того, до конца года планируется ввести в эксплуатацию транспортную развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, а также ряд других важных объектов.

