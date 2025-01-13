Ефимов: Более 110 исторических зданий и помещений приобрел бизнес в Москве за пять лет
Москва активно привлекает инвесторов к восстановлению исторических памятников архитектуры, при этом представители бизнеса приобретают объекты недвижимости с обязательствами по их реставрации и сохранению, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С 2020 года бизнес приобрел у города около 16 тысяч квадратных метров недвижимости в столичных памятниках архитектуры. Это порядка 110 нежилых помещений и два отдельно стоящих здания. В подобных сделках инвесторы обязуются при наличии требований использовать площади в соответствии с охранными предписаниями или отреставрировать объекты культурного наследия», – отметил Ефимов.
По его словам, это позволяет городу привлекать ресурсы для сохранения уникального исторического облика. В свою очередь предприниматели получают возможность открывать точки продаж и услуг в инвестиционно привлекательных районах Москвы.
В свою очередь глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что около 80% ОКН было продано по результатам открытых аукционов и конкурсов. Инвесторы приобрели 87 помещений общей площадью порядка 11,4 тысячи «квадратов», а также здание дома художника А.К. Сильверсвана, построенное на рубеже XIX–XX веков. Прочую недвижимость в московских памятниках архитектуры выкупили субъекты малого и среднего предпринимательства по преимущественному праву.
За последние пять лет инвесторы оформили в собственность недвижимость в ОКН в шести административных округах Москвы. Большая часть объектов была приобретена в центре столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин поручил как можно скорее восстановить экосистему Черного моря, Краснодарского края и Крыма
- В Приморье 30 тысяч птиц погибли при пожаре на фабрике
- ВСУ дронами атаковали компрессорную станцию «Русская» на Кубани
- СМИ: Шведский солдат поскользнулся и вонзил штык себе в голову
- Глава Пентагона предложил увеличить траты на оборону до триллиона долларов
- В Африке с начала декабря выявили свыше 1,5 тысячи случаев оспы обезьян
- СМИ: Пожары в Калифорнии могли начаться из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь
- В 2025 году россиянам по ОМС станут доступны операции на сердце и реабилитация
- На севере Москвы полностью сгорел Mercedes
- HR-эксперт допустила, что 70% компаний РФ будут применять ИИ в работе в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru