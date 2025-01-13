Ефимов: Более 110 исторических зданий и помещений приобрел бизнес в Москве за пять лет

Москва активно привлекает инвесторов к восстановлению исторических памятников архитектуры, при этом представители бизнеса приобретают объекты недвижимости с обязательствами по их реставрации и сохранению, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года бизнес приобрел у города около 16 тысяч квадратных метров недвижимости в столичных памятниках архитектуры. Это порядка 110 нежилых помещений и два отдельно стоящих здания. В подобных сделках инвесторы обязуются при наличии требований использовать площади в соответствии с охранными предписаниями или отреставрировать объекты культурного наследия», – отметил Ефимов.

По его словам, это позволяет городу привлекать ресурсы для сохранения уникального исторического облика. В свою очередь предприниматели получают возможность открывать точки продаж и услуг в инвестиционно привлекательных районах Москвы.

В свою очередь глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что около 80% ОКН было продано по результатам открытых аукционов и конкурсов. Инвесторы приобрели 87 помещений общей площадью порядка 11,4 тысячи «квадратов», а также здание дома художника А.К. Сильверсвана, построенное на рубеже XIX–XX веков. Прочую недвижимость в московских памятниках архитектуры выкупили субъекты малого и среднего предпринимательства по преимущественному праву.

За последние пять лет инвесторы оформили в собственность недвижимость в ОКН в шести административных округах Москвы. Большая часть объектов была приобретена в центре столицы.

