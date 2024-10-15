Ефимов: Бизнес-парк «Переделкино» в ТиНАО готов на треть
Современный офисный комплекс – бизнес-парк «Переделкино» в районе Внуково уже готов на треть, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он уточнил, что закончить объект планируют в 2025 году. Сейчас его готовность составляет 30%.
«Бизнес-парк «Переделкино» будет представлять собой камерный офисный комплекс класса А, состоящий из четырех пятиэтажных зданий с панорамным остеклением и оригинальной архитектурой. Проект разработан с учетом современных экологичных стандартов. Возведение объекта даст городу около 4,6 тысячи рабочих мест», - сообщил Ефимов.
Реализацией проекта занимается инвестиционная группа «Абсолют». Здание оснастят автоматической системой управления, а также особой системой вентиляции с кондиционированием. В каждом корпусе будет три лифта, также появится наземная парковка на 250 машино-мест.
Новый офисный объект будет частью деловой инфраструктуры Пыхтино. Строительство офисного комплекса ведется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Управляющий директор инвестиционной группы «Абсолют» Сергей Караваев в свою очередь заметил, что район ТиНАО очень привлекателен для компаний, желающих оптимизировать свои расходы. Так, с начала 2024 года в этом районе ввели в эксплуатацию 370 тысяч квадратных метров промышленных и соцобъектов.
Глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин также рассказал, что последние годы инвесторы стремятся вложить деньги в застройку не только крупных технопарков, но и небольших объектов малого бизнеса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшему вице-мэру Челябинска продлили арест до 16 января
- Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками для легализации мигрантов
- В Сеченовском университете рассказали, какая вакцина лучше защищает от гриппа
- Песков ответил, будет ли Россия воевать на стороне КНДР
- Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии
- Труппа Большого театра выступит в Китае в рамках Международного фестиваля искусств
- Песков заявил, что Россия не находится в изоляции
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили два беспилотника
- ЕС начал первый этап переговоров с Албанией о вступлении в союз
- Научрук ВШЭ Кузьминов сообщил о российском феномене «бедных в кавычках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru