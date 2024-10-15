Ефимов: Бизнес-парк «Переделкино» в ТиНАО готов на треть

Современный офисный комплекс – бизнес-парк «Переделкино» в районе Внуково уже готов на треть, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что закончить объект планируют в 2025 году. Сейчас его готовность составляет 30%.

«Бизнес-парк «Переделкино» будет представлять собой камерный офисный комплекс класса А, состоящий из четырех пятиэтажных зданий с панорамным остеклением и оригинальной архитектурой. Проект разработан с учетом современных экологичных стандартов. Возведение объекта даст городу около 4,6 тысячи рабочих мест», - сообщил Ефимов.

Реализацией проекта занимается инвестиционная группа «Абсолют». Здание оснастят автоматической системой управления, а также особой системой вентиляции с кондиционированием. В каждом корпусе будет три лифта, также появится наземная парковка на 250 машино-мест.

Новый офисный объект будет частью деловой инфраструктуры Пыхтино. Строительство офисного комплекса ведется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Управляющий директор инвестиционной группы «Абсолют» Сергей Караваев в свою очередь заметил, что район ТиНАО очень привлекателен для компаний, желающих оптимизировать свои расходы. Так, с начала 2024 года в этом районе ввели в эксплуатацию 370 тысяч квадратных метров промышленных и соцобъектов.

Глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин также рассказал, что последние годы инвесторы стремятся вложить деньги в застройку не только крупных технопарков, но и небольших объектов малого бизнеса.

