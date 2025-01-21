Ефимов: 50 решений о комплексном развитии территорий приняли в 2024 году

Столица в прошлом году утвердила реализацию 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью более 495 га в 11 административных округах, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2024 году городом приняты решения о комплексном развитии 50 площадок, на которых предусмотрено строительство более 10 млн квадратных метров различной недвижимости. Так, на территориях появятся современные дома, в том числе для целей программы реновации и иных нужд города, а также общественно-деловые объекты и производства», - отметил он.

Ефимов указал, что инвестиции в развитие площадок составят порядка 3,3 трлн рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 278 млрд рублей. Столица в итоге получит около 104 тысяч рабочих мест. По результатам принятия решений о КРТ Москва обеспечивает проведение торгов, а также заключение договоров с операторами и правообладателями. Это позволяет контролировать сроки выполнения всех этапов реализации проектов.

Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что решения о КРТ, помимо технико-экономических параметров проектов, также предусматривают предельные сроки и способ их реализации – правообладателями объектов недвижимости и земли в границах КРТ, инвесторами, определенными по результатам торгов, или назначенными столицей операторами. На части бывшей промышленной зоны «Южный порт» будет реализован один из самых масштабных проектов. Здесь на площади 39,7 га появится городской квартал, где инвестор построит порядка 1,5 млн «квадратов» недвижимости. Помимо этого, в частности, благоустроят набережную, разместят термальный комплекс, спа-зоны и амфитеатр.

В рамках принятых в прошлом году решений о КРТ планируется построить 5,2 млн «квадратов» жилой недвижимости, 4,8 млн общественно-деловой недвижимости и современные производства площадью свыше 113 тысяч квадратных метров. На всех участках сделают комфортные общественные пространства, в том числе благоустроенные скверы и парки, спортивные и детские площадки, а также другую необходимую инфраструктуру.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что число проектов комплексного развития территорий за 2024 год выросло в 1,6 раза. Работа ведется по поручению мэра российской столицы.

