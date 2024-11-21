Ефимов: 25 новостроек возвели по программе реновации на месте старых домов

Строители возвели 25 новых домов на месте снесенного ветхого жилья в восьми административных округах в рамках программы реновации. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего по программе в Москве построили 337 новостроек.

«Новостройки по программе реновации в столице возводят как на специально подобранных для этого площадках, так и на месте сноса расселенных домов. На текущий момент в Москве возвели 25 таких жилых комплексов площадью более 357 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить квартиры примерно 13 тысячам горожан. Дома расположены в восьми административных округах. Больше всего новостроек на западе – шесть зданий, юго-западе – пять, севере и северо-востоке – по четыре», — заявил вице-мэр.

Волновое переселение дает возможность освобождать место для возведения жилых комплексов. На месте старых домов появляются новые здания с сопутствующей инфраструктурой и с выполненной готовой улучшенной отделкой квартир. Кроме того, строители благоустраивают прилегающую территорию.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, построенные на месте снесенных домов новостройки рассчитаны приблизительно на 6000 квартир и находятся в 17 районах. Лидирует по этому показателю Можайский район, на втором месте — Северное Измайлово, на третьем месте — Академический район.

Всего в столице по программе реновации снесено 500 ветхих зданий, расселение затронуло свыше 1000 строений.

Как отметили в Мосгосстройнадзоре, во время строительства 25 домов специалисты ведомства осуществили 358 выездных проверок. Особое внимание уделяется качеству отделки, которая должная соответствовать стандартам, утвержденным столичным правительством.

Ранее московский мэр Сергей Собянин заявил о включении 22 новых стартовых площадок в программу реновации.

