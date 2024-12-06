Два новых детских сада достроят в Новой Москве в 2025 году

Два детсада в ЖК «Алхимово» и «Остафьево» на 550 маленьких москвичей достроят в Новой Москве в 2025 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Детский сад на 300 мест, который возводят в Любучанском переулке, готов уже более чем на 80 процентов. Сейчас в трехэтажном здании ведется монтаж внутренних инженерных систем, чистовая отделка помещений, а рядом проходят работы по благоустройству, в том числе установка малых архитектурных форм. Второй детский сад для 250 воспитанников находится на Алхимовской улице, напротив дома 1. Его строительная готовность составляет свыше 70 процентов. После завершения всех работ инвестор передаст объекты в городскую систему образования», – отметил вице-мэр.

В детском саду в ЖК «Остафьево» проектом предусмотрены по четыре групповых ячейки на каждом этаже, кабинеты для занятий, музыкальный и физкультурный залы, медкабинет и пищеблок. Кроме того, на территории расположатся две физкультурные площадки с уличным оборудованием и прогулочные площадки с теневыми навесами.

В дошкольном образовательном учреждении в ЖК «Алхимово» на 95% завершили установку окон, также строители занимаются устройством систем электроснабжения, слаботочных систем и инженерных систем, возводят кровлю, выполняют благоустройство территории и чистовую отделку помещений.

На первом и втором этажах разместятся шесть групповых ячеек, на третьем — четыре ячейки. Возле центрального входа оборудуют комфортное пространство для ожидания. Также на первом этаже будут находиться кладовые, комната охраны, пищеблок, медкабинет и хозяйственные помещения. Также на первом этаже разместится зал для музыкальных занятий, на втором — физкультурный зал. Спортивные площадки и общие игровые зоны защитят от солнечных лучей.

На объектах прошло 12 проверок, сообщили в Моссгорстройнадзоре. Площадь одного из детсадов составляет 3400 «квадратов», площадь второго учреждения — 4000 квадратных метров.

В свою очередь глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что вопросам безопасности при строительстве подобных объектов уделяется особо пристальное внимание. В частности, в них организованы посты охраны, оборудованные средствами досмотра и тревожными кнопками, а также различные системы безопасности (охранного телевидения, аварийного освещения, контроля и управления доступом, видеодомофонной связи, управления эвакуацией и пожарной сигнализации).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до 2029 года в Новой Москве будут построены свыше 90 образовательных объектов.

