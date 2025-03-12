Дом по программе реновации построят в столичном районе Зюзино

Жилой дом по программе реновации появится в столичном районе Зюзино, проект уже согласован. О деталях рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Согласно проекту, в районе Зюзино в рамках программы реновации построят жилой дом, состоящий из двух корпусов. В общей сложности в нем будет 406 квартир, часть из которых спроектировали с учетом потребностей маломобильных жильцов», – отметил он.

Два корпуса будут объединены подземным паркингом и помещениями для общественных и коммерческих объектов с отдельными входами с улицы. На первых этажах разместятся оборудованные входные группы, здесь предусмотрены места для хранения колясок, комната для консьержа и почтовое помещение.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации, которая стартовала в 2017 году. Переселение затрагивает один миллион граждан и 5176 домов. Столица остается лидером по темпам строительства жилья среди регионов.

