Дом по программе реновации построят в столичном районе Зюзино
Жилой дом по программе реновации появится в столичном районе Зюзино, проект уже согласован. О деталях рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Согласно проекту, в районе Зюзино в рамках программы реновации построят жилой дом, состоящий из двух корпусов. В общей сложности в нем будет 406 квартир, часть из которых спроектировали с учетом потребностей маломобильных жильцов», – отметил он.
Два корпуса будут объединены подземным паркингом и помещениями для общественных и коммерческих объектов с отдельными входами с улицы. На первых этажах разместятся оборудованные входные группы, здесь предусмотрены места для хранения колясок, комната для консьержа и почтовое помещение.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации, которая стартовала в 2017 году. Переселение затрагивает один миллион граждан и 5176 домов. Столица остается лидером по темпам строительства жилья среди регионов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru