Девять компаний удостоены звания «Поставщик Правительства Москвы»

Звание «Поставщик Правительства Москвы» получили девять компаний из разных отраслей, рассказала заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Звание подтверждает статус надежного партнера столичных заказчиков. Организации, удостоенные звания, озеленяют и благоустраивают город, снабжают детские сады, школы, коммунальные службы и больницы продукцией, занимаются ремонтом памятников архитектуры, а также строят дороги. Церемония награждения состоялась в рамках форума «Дни московской конкуренции».

Девять компаний из разных отраслей удостоены звания «Поставщик Правительства Москвы», который подтверждает их статус надежного партнера столичных заказчиков. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Звание “Поставщик Правительства Москвы” ежегодно присваивается предпринимателям, активно работающим на рынке столичных закупок, и подтверждает, что организации являются надежными партнерами Москвы и добросовестно выполняют все требования к качеству и срокам поставок», - отметила Багреева.

В свою очередь глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что госзаказчики работают со столичными поставщиками в том числе через электронную платформу «Портал поставщиков». Теперь на портале в карточке компании, удостоенной звания, будет высвечиваться значок «Поставщик Правительства Москвы».

Церемония награждения состоялась в рамках форума «Дни московской конкуренции», который проходит в столице со 2 по 4 апреля.

