Десятков рассказал о благоустройстве станции метро «Физтех»

В строящемся северном вестибюле станции метро «Физтех», расположенной на Люблинско-Дмитровской линии, завершилась архитектурная отделка и продолжается монтаж инженерных систем. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

Он добавил, что фасад вестибюля площадью пять тысяч квадратных метров был облицован алюминиевыми и металлическими панелями, а кассовый зал второго вестибюля станции украшен в тематике расположенного рядом вуза.

«Панно выполнено на стекле в технике многоцветной печати. Пол и стены пассажирской зоны вестибюля облицованы амфиболитом, габбро и сибирским гранитом», – объяснил Десятков.

По его словам, на объекте продолжают обустраивать территорию, прилегающую к станции. Сейчас там сажают деревья и кладут асфальт, а позже установят урны и скамейки, а также вымостят гранитом пешеходные дорожки площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Станция столичного метрополитена «Физтех» была открыта в сентябре 2023 года в составе участка продления Люблинско-Дмитровской линии «Яхромская» – «Физтех». На объекте предусмотрены два вестибюля с выходами к Дмитровскому шоссе, жилой и общественной застройке, а также к остановкам наземного транспорта.