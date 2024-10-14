Десятков рассказал о благоустройстве станции метро «Физтех»
В строящемся северном вестибюле станции метро «Физтех», расположенной на Люблинско-Дмитровской линии, завершилась архитектурная отделка и продолжается монтаж инженерных систем. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.
Он добавил, что фасад вестибюля площадью пять тысяч квадратных метров был облицован алюминиевыми и металлическими панелями, а кассовый зал второго вестибюля станции украшен в тематике расположенного рядом вуза.
«Панно выполнено на стекле в технике многоцветной печати. Пол и стены пассажирской зоны вестибюля облицованы амфиболитом, габбро и сибирским гранитом», – объяснил Десятков.
По его словам, на объекте продолжают обустраивать территорию, прилегающую к станции. Сейчас там сажают деревья и кладут асфальт, а позже установят урны и скамейки, а также вымостят гранитом пешеходные дорожки площадью более 20 тысяч квадратных метров.
Станция столичного метрополитена «Физтех» была открыта в сентябре 2023 года в составе участка продления Люблинско-Дмитровской линии «Яхромская» – «Физтех». На объекте предусмотрены два вестибюля с выходами к Дмитровскому шоссе, жилой и общественной застройке, а также к остановкам наземного транспорта.
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