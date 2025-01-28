Департамент экономики Москвы награжден дипломом премии в области качества

Столичный Департамент экономической политики и развития получил диплом премии правительства России в области качества-2024. Об этом сообщила пресс-служба департамента. Аналогичную награду получили еще 13 организаций из различных российских регионов.

Премией отмечены организации, достигшие весомых результатов в области качества услуг и товаров и их безопасности, а также во внедрении высокоэффективных методов менеджмента качества.

Оценку по девяти критериям проводят эксперты Роскачества. Среди критериев — ключевые результаты деятельности, услуги, продукция, партнерство, персонал, политика и стратегия, лидерство.

В пресс-службе департамента отметили, что ведомство наградили за инновационные подходы к развитию персонала и управлению процессами, а также эффективную систему постановки целей и оценки полученных результатов. Эксперты оценили множество реализованных проектов, которые были направлены на повышение удовлетворенности граждан и бизнес-сообщества, а также на оптимизацию деятельности.

В департаменте добавили, что участие в конкурсе дало возможность провести оценку бизнес-процессов и обнаружить нуждающиеся в оптимизации области, а также повысить мотивацию сотрудников и привлечь их к улучшению качества работы. Все это вкупе поспособствует последующему росту эффективности деятельности департамента в области обеспечения устойчивого социального экономического развития Москвы, подчеркнули в пресс-службе.

Диплом будет вручен весной текущего года, в церемонии награждения будет участвовать первый зампред правительства России Денис Мантуров.

Премию присуждают ежегодно с 1996 года. В ней почти за 30 лет поучаствовали свыше 5 000 организаций из 80 российских субъектов, представляющих 30 отраслей. Лауреатами и дипломантами стали более 400 компаний.

