Более 23 тысяч учащихся приняли участие в «Школе юного инвестора» за 9 лет

Новый сезон проекта «Школы юного инвестора», помогающего детям в возрасте 10-15 лет повысить финансовую грамотность, начался в Москве. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

По ее словам, проект помогает подросткам в игровой форме познакомиться с инвестициями и их ролью в жизнедеятельности города, узнать о правилах участия в аукционах и основах честной конкуренции, научиться организовывать собственное дело и выстраивать деловые отношения. Багреева добавила, что проект проходит на протяжении всего учебного года в городских школах. Впервые он был запущен Департаментом по конкурентной политике в августе 2015 года.

За девять лет было проведено порядка 1500 уроков, в которых поучаствовали 23600 столичных школьников. В текущем году пройдут еще 90 мероприятий, в которых примут участие около 1700 школьников.

По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, игра длится около часа. Школьникам предлагается решать разнообразные бизнес-задачи: объединять капиталы для создания монополии, покупать на торгах компании, предварительно просчитав риски и издержки, составлять бизнес-планы. В играх участвуют, квалифицированный ведущий и помощники. В конце мероприятия участниками вручаются памятные призы и именные сертификаты.

Участие в бизнес-игре возможно по предварительной записи.

В 2016 году «Школа юного инвестора» стала победителем в номинации «Корпоративные проекты» в рамках форума и программы «Лучшие социальные проекты России». Это ежегодная премия, которую вручают лидерам в области корпоративной социальной ответственности с 2012 года.

