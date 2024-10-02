Более 23 тысяч учащихся приняли участие в «Школе юного инвестора» за 9 лет
Новый сезон проекта «Школы юного инвестора», помогающего детям в возрасте 10-15 лет повысить финансовую грамотность, начался в Москве. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
По ее словам, проект помогает подросткам в игровой форме познакомиться с инвестициями и их ролью в жизнедеятельности города, узнать о правилах участия в аукционах и основах честной конкуренции, научиться организовывать собственное дело и выстраивать деловые отношения. Багреева добавила, что проект проходит на протяжении всего учебного года в городских школах. Впервые он был запущен Департаментом по конкурентной политике в августе 2015 года.
За девять лет было проведено порядка 1500 уроков, в которых поучаствовали 23600 столичных школьников. В текущем году пройдут еще 90 мероприятий, в которых примут участие около 1700 школьников.
По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, игра длится около часа. Школьникам предлагается решать разнообразные бизнес-задачи: объединять капиталы для создания монополии, покупать на торгах компании, предварительно просчитав риски и издержки, составлять бизнес-планы. В играх участвуют, квалифицированный ведущий и помощники. В конце мероприятия участниками вручаются памятные призы и именные сертификаты.
Участие в бизнес-игре возможно по предварительной записи.
В 2016 году «Школа юного инвестора» стала победителем в номинации «Корпоративные проекты» в рамках форума и программы «Лучшие социальные проекты России». Это ежегодная премия, которую вручают лидерам в области корпоративной социальной ответственности с 2012 года.
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