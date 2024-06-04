Бетонирование подземного перехода у метро «Народное Ополчение» завершено на 70%
У станции метро «Народное Ополчение» на 70% завершено бетонирование пешеходного перехода, сообщил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Новый подземный переход будет находиться на пересечении улицы Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова. Пассажиры смогут безопасно перейти под оживленной трассой к станции метро «Народное Ополчение».
«Общая площадь пешеходного перехода составит более 500 квадратных метров. Сооружение будет приспособлено также для нужд маломобильных групп населения», – рассказал Загрутдинов.
Переходы с двумя входами будут оборудованы лестницами с пандусами, лифтами и специальной плиткой для навигации слабовидящих.
На строящейся станции метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии будет также создана пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии. По проекту предполагаются два подземных вестибюля, которые выходят на улицу Демьяна Бедного и проспект Маршала Жукова. Сейчас завершена основная конструкция платформы южного вестибюля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru