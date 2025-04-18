Бесплатный мастер-класс по 3D-моделированию пройдет в Москве

Четвертый мастер-класс по созданию 3D-моделей для архитектурно-градостроительного решения состоится в онлайн-формате 21 апреля в рамках регулярных встреч с застройщиками представителей столичного Департамента градостроительной политики. Мастер-класс будет интересен разработчикам 3D-моделей, проектировщикам и архитекторам. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Участники мастер-класса научатся улучшать 3D-модели объектов капитального строительства, которые необходимы для получения свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения.

По словам Овчинского, на мастер-классе будут затронуты все основные аспекты подготовки 3D-моделей, в частности, практические советы по оптимизации рабочего процесса и разбор типичных ошибок. «Эксперты сессии расскажут о важности точного позиционирования моделей относительно друг друга, работе со схемой планировочной организации участка (СПОЗУ) и других аспектах моделирования», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На практической части разберут лучшие практики и лайфхаки 3D-моделирования. Слушатели познакомятся с процессом присвоения и коррекции цветов и текстур, чтобы создавать в компьютерной графике реалистичные изображения и визуальные эффекты. Также участники мастер-класса узнают о методах параллельной трансформации геометрии объекта и его UV-развертки.

Мастер-класс начнется в 11:00, его продолжительность — 1,5 часа.

