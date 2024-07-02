Бесперебойную работу детской поликлиники в Крюково обеспечат 35 инженерных систем

Новую детскую поликлинику возводят в районе Крюково в рамках реализации программы реновации, она сможет принимать 320 пациентов в смену. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, здание будет четырехэтажным, его площадь составит 5,8 тысячи «квадратов». Для обеспечения бесперебойной работы поликлиники будет установлено свыше 35 инженерных систем. На объекте уже закончили возведение монолита здания и приступили к устройству внутренних стен.

Учреждение будет оснащено современным медицинским оборудованием, чтобы жители района смогли получить необходимое лечение и пройти обследования. Кроме того, в новой поликлинике разместится травматологическое отделение, где детям смогут сразу провести рентген и оказать помощь. Пациентов будут принимать педиатры и врачи узких специализаций. Там же дети смогут получить вакцины и сдать анализы. Кроме того, в поликлинике будут функционировать зоны реабилитации, а также лучевой и функциональной диагностики.

Здание строят в соответствии с новым столичным стандартом поликлиник. Ему будет соответствовать в том числе цветовое оформление фасадов. Они будут облицованы алюминиевыми панелями. В медучреждении также будет сделана понятная навигация и удобное зонирование помещений. Кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что объекты здравоохранения строят в микрорайонах, где реализуется программа реновации, в новых микрорайонах Москвы или там, где поликлиники не подлежат реконструкции.

