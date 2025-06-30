Багреева: За 5 лет на городских торгах реализовано более 600 земельных участков

В Москве за пять лет на городских торгах было продано или сдано в аренду более 600 участков земли, общей площадью более 143 гектара. Об этом сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



«С мая 2020-го по май 2025 года город реализовал 611 земельных участков общей площадью более 143 гектаров. Участниками таких торгов стали 5,2 тысячи человек. Свыше 70% всех объектов — 434 — расположено в Троицком и Новомосковском административных округах», — уточнила заместитель мэра.



Крупнейшем лотом за 5 лет стал участок площадью 5,2 гектара, который был сдан в аренду под строительство нового ФОКа в районе Косино-Ухтомский. Самый маленький в размере 252 квадратных метров был также сдан в аренду в Троицке.



Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что в среднем на один лот претендуют девять человек, но один раз за право приобретения участка для частного строительства в районе Солнцево боролся 81 участник.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Участвовать в торгах может каждый, достаточно зарегистрироваться на портале и оформить усиленную квалификационную электронную подпись.

