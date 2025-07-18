Багреева: В январе-июне на городских торгах реализовано более 700 нежилых помещений

Более 700 нежилых помещений было реализовано в Москве на торгах с января по июнь 2025 года. Об этом сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Нежилая недвижимость востребована столичными предпринимателями, и город предлагает им широкий выбор помещений как для приобретения в собственность, так и для аренды, в том числе по льготной ставке. За шесть месяцев 2025 года на открытых аукционах было реализовано 714 таких помещений общей площадью 132,2 тысячи квадратных метров», - рассказала заместитель мэра.

Она уточнила, что 106 помещений реализовали в Центральной административном округе столицы, 101 – в Восточном, 91 – в Западном.

По словам Багреевой, в среднем на один лот претендовали семь участников. При этом, площадь помещений варьировалась от нескольких квадратных метров до почти до 12 тысяч квадратных метров.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что наибольшей популярностью традиционно пользовались помещения, расположенные на первых этажах зданий и в подвалах.

«За шесть месяцев этого года были реализованы 163 подвальных помещения и 412 объектов на первых этажах, что составляет свыше 80 процентов от общего объема», — добавил Пуртов.

Все информация о выставляемых на торги помещениях размещена на Инвестиционном портале Москвы.

