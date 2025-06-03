Багреева: В столице зарегистрировано 15% от общего числа самозанятых России

По состоянию на 1 мая 2025 года количество самозанятых в Москве составило более двух миллионов человек, что превышает 15% от общего числа плательщиков налога на профессиональный доход, зарегистрированных в России. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

«Рост числа самозанятых свидетельствует о динамичном развитии экономики города и растущей предпринимательской активности населения. Все больше москвичей, создавая собственный бизнес, выбирают самозанятость и предлагают услуги в самых разных сферах: от репетиторства до дизайна и IT-разработки. На 1 мая 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило два миллиона человек. Их общий доход за все время действия в Москве этого налогового режима, с 1 января 2019 года, составил более 1,7 триллиона рублей», – отметила руководитель департамента.

Налог на профессиональный доход пользуется популярностью у россиян, которые работают на себя без привлечения наемных сотрудников. Преимущества такого режима в том, что не требуется использовать кассовую технику и предоставлять налоговую отчетность, а также в автоматизированном режиме передачи информации и в простоте регистрации.

Чаще всего самозанятые занимаются строительством, маркетингом и рекламой, сдачей квартир в аренду, доставкой, грузовыми и пассажирскими перевозками.

Всего за первые четыре месяца текущего года московские самозанятые выдали свыше 108 млн чеков клиентам, что почти вчетверо больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер чека достиг 2937 рублей. За этот же период текущего года в бюджет Москвы от самозанятых поступило 6,5 млрд рублей, что на 53% больше, чем годом ранее. Всего за время действия налогового режима бюджет получил свыше 45 млрд рублей.

Для самозанятых в городе открыт центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего», а также создана уникальная экосистема полного цикла «Самозанятость в руки» во флагманском центре «Моя работа».

