Багреева: Участниками хакатонов Tender Hack стали около 3,5 тысяч ИТ-специалистов

Хакатоны серии Tender Hack собрали почти 3,5 тысячи разработчиков из 35 российских городов с 2020 года. За этот период в рамках проекта было проведено 34 ИТ-соревнования в девяти населенных пунктах страны. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«За шесть лет участниками проекта стали около 3,4 тысячи человек в составе более 700 команд из 35 городов России. Среди финалистов – представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Владивостока, Иркутска, Новосибирска, Сочи и других городов», – рассказала Багреева.

По ее словам, участие в турнирах серии дает возможность работать над реальными цифровыми продуктами, представлять идеи экспертам и получать практический опыт. Кроме того, проект также помогает совершенствовать Портал поставщиков, который используется государственными заказчиками и предпринимателями для закупок малого объема.

За все время существования проекта соревнования проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Казани и Красноярске. Следующий турнир запланирован на сентябрь, он состоится в Нижнем Новгороде. Это будет уже четвертое мероприятия в рамках серии с начала года.

Лучшие из предложенных участниками турниров серии решения внедряются в работу Портала поставщиков. Это бот автоматических ставок, карта регионов с аналитикой, маскот, функционал заключения контракта по QR-коду, сервисы умного поиска и группового подбора товаров. Об этом рассказал Кирилл Пуртов, руководитель столичного Департамента по конкурентной политике, который реализует проект Tender Hack.

Участие в хакатонах бесплатное, информация о соревнованиях доступна на сайте.

Ранее Сергей Собянин сообщил о присоединении к Порталу поставщиков госзаказчиков из Донецкой Народной Республики, которая стала 47-м регионом заказчиком на портале.

